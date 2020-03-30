На Украине грянул политический кризис – Зеленский утратил контроль над собственной партией

В Верховной раде Украины пропрезидентская партия «Слуга народа» взбунтовалась против Владимира Зеленского.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня «слуги народа» провалили назначение на ключевые министерские должности кандидатур, представленных президентом Украины.

Кроме того, не хватило голосов депутатов и для принятия закона по борьбе с коронавирусом.

Бунт депутатов от партии власти прокомментировал парламентарий, член партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

По его словам, главная причина недовольства заключается в закулисном сговоре Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко, который окончательно оформил давно назревший раскол в президентском парламенском «монобольшинстве».

«Всего месяц понадобился Шмыгалю (новый премьер-минстр), чтоб превратиться в Гончарука (прежний премьер-министр). И да, берешь взаймы один голос у «Европейской солидарности» (Петра Порошенко), теряешь три своих», – заявил Бужанский.

«Итого в условиях угрозы эпидемии и финансового кризиса страна осталась без руководителей профильных ведомств. Но тут важнее другое. К коронавирусному и экономическому кризису теперь уже официально добавился политический. Монобольшинство имени Зеленского торжественно приказало долго жить», – добавляет одесский журналист Юрий Ткачев.

Провал голосования в Раде поставил под угрозу и принятие закона о свободной продаже земли, без которого Украина не получит кредит МВФ и будет вынуждена объявить дефолт по госдолгам.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский призывает к срочному созыву внеочередного заседания парламента.

«Монокоалиции «Слуга народа» больше нет. Спикер Разумков больше не контролирует парламент. Президент Зеленский больше не контролирует свою партию и фракцию «Слуга народа». Сессия закрыта.

Правда, на выходе из сессионного зала всем депутатам объявили о том, что президент Зеленский потребовал созвать новое внеочередное заседание и принять закон о земле и о банках. Похоже на истерику, стремительно переходящую в агонию.

Похоже, позорная эпоха «Квартала 95» (телевизионный шоу-проект Зеленского) в украинской политике скоро закончится», – приводит «ПолитНавигатор» слова экс-замгенпрокурора Украины, депутата Рената Кузьмина.

Симферополь, Валентин Карамазов

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