Украина осталась без глав Минфина и Минздрава

На Украине отправили в отставку министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за снятие Уманского проголосовали 249 членов Верховной Рады, за уход Емца – 271. Последний продержался в министерском кресле около месяца: власти пришли к выводу, что он не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу.

Уманский пал жертвой конфликта с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно влезать в процесс, чтобы не мешать специалистам работать, пишет «Страна.ua».

Шмыгаль ожидаемо обиделся и пожаловался Зеленскому на своеволие министра. Но Уманский пошел на принцип и заявил, что ему виднее, чем Шмыгалю, что нужно делать, а что нет.

Президент поддержал премьера. В результате Украина осталась без главы Минфина: голосование за нового министра Сергея Марченко в Раде провалили. Не удалось назначить и нового главу Минздрава: за предложенного президентом Зеленским Максима Степанова проголосовали только 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 30.03.20

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