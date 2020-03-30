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Вторник, 31 марта 2020, 03:01 мск

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Коронадезертирство: на Западной Украине из больниц побежали медики, а из администраций чиновники

Фото: abomus.com.ua

В Тернопольской области Украины из инфекционного отделения районной больницы уволились уже восемь врачей и ряд медсестёр.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

Причиной увольнения врачей стал страх заражения в условиях остутствия защитных средств и лекарств, а также массового наплыва больных. На сегодняшний день коронавирусом заразились уже 30 медиков.

Сообщается, что замглавы администрации Монастырского района Павел Дронь подаёт в отставку из-за катастрофической нехватки медработников.

Напомним, сегодня глава Закарпатского облсовета взорвал украинскую статистику по коронавирусу, заявив, что в Закарпатье уже 5000 заразившихся.

Сегодня Верховная рада проголосовала за увольнение главы Минздрава, который не проработал и месяца.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.03.20

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