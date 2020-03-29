На Украине призвали готовиться к незалежному голодомору

Следствием коронавирусного карантина на Украине может стать повторение голода 30-х годов, как в сталинском СССР (в украинской версии – «голодомор» – прим.«НД»).

Однако «голодомор-2», в отличие от условий при строгом «советском режиме», – в современной «незалежной» Украине будет сопровождаться разгулом «самостийного» криминала.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине антироссийский политолог Юрий Романенко.

По его словам, пандемия коронавируса, ограничительные карантинные меры и неизбежный экономический крах спровоцируют взрывной рост криминала и повсеместный голод. Поэтому граждане должны уже сейчас предпринять самостоятельные меры для собственного спасения.

«Будет ли сильнее криминалитет? Будет. Будет ли больше преступлений? Будет. Готовьтесь, нужно будет решать вопросы самостоятельно, пока государство слабое...

Грозит ли стране голод в прямом смысле этого слова? Пока нет, но, если государство не будет контролировать ситуацию с вывозом продовольствия, а сейчас мы знаем по новостям, что сейчас продовольствие вывозят... То может возникнуть ситуация как в 32-33 годах в СССР», – приводит слова Романенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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