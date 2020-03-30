Глава Закарпатского облсовета взорвал украинскую статистику по коронавирусу

В Закарпатской области Украины уже 5000 человек, заразившихся коронавирусом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

Отметим, по официальным данным властей, с утра заявлено о 480 случаях по Украине и всего о двух в Закарпатье.

«Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус», – сообщил Ривис.

По его словам, Закарпатье абсолютно не готово к лечению больных. В областной больнице всего 70 свободных коек, а у медиков нет никаких средств защиты и лекарств.

«В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании», – заявил Ривис.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.03.20

Вернувшиеся спецрейсами из Катара украинцы взвыли от «нечеловеческого» приёма. / Севастополь начинает изолироваться от мира. / Власти Крыма хотят закрыть комплекс «Ялта Интурист». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»