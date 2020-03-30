Вернувшиеся спецрейсами из Катара украинцы взвыли от «нечеловеческого» приёма

Вернувшихся двумя воздушными бортами с отдыха в Катаре украинцев заблокировали в самолётах и под конвоем направили в гостиницы на принудительный карантин. Между тем, им не предоставили никаких нормальных условий и вынуждают оплачивать двухнедельное заточение за свой счёт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», прилетевшие пассажиры публикуют жалобы в соцсетях и заявляют о полном произволе со стороны властей.

«Мы находимся в автобусе рядом с самолетом. С двух часов ночи мы здесь. Ждем, пока измором или силой выгонят других пассажиров из самолета. Водитель сказал, что нас будут везти в отель «Козацкий». Здесь больше военных с оружием, чем граждан. Такое ощущение, что мы террористы, а не люди, которые прилетели на обсервацию. Под конвоем выводят каждого из самолета и проводят до автобуса. Они не имеют на это право, но им без разницы», – приводит «Страна.УА» слова туриста, представившегося Тарасом.

«Условия нечеловеческие, воду выпрашиваем, туалеты закрыты. Ощущение, что ты на чужбине. Неизвестно, когда это закончится. Думаю, что они силой всех запрут на обсервацию, а медиа скажут, что все согласились и довольные. Никаких переговоров нет, жесткий ультиматум. Просто захват граждан Украины и все... Мы голодны. Как животных везут куда-то. По закону, которого нет и который не вступил в силу», – негодует он.

Сообщается, что часть пассажиров, не выдержав невыносимых условий в аэропорту, согласилась под полицейским конвоем проследовать в гостиницу. Другая часть продолжает оказывать сопротивление в аэропорту, а третья – отказывается покидать самолёты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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