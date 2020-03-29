Заразившая односельчан украинка умоляет не сжигать её дом вместе с детьми и внуками

Вернувшаяся из Италии украинская «заробитчанка» заразила жителей села Коленковцы в Черновицкой области и теперь боится жестокой расправы со стороны односельчан, которые ежедневно угрожают её семье.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», женщина, которую зовут Елизавета, записала видео с обращением, в котором умоляет пожалеть её детей и внуков.

Выяснилось, что «заробитчанка», у которой был позже выявлен коронавирус, успела за пару недель заразить всех своих родственников и десятки односельчан, которые сейчас лежат в больнице в состоянии разной степени тяжести.

Кроме того, заразиться могли и жители двух соседних сёл, которые вместе с Елизаветой ездили в одном автобусе в Черновцы, где участвовали в митинге под зданием обладминистрации. К слову, сама она уже излечилась от коронавируса.

В своём видеообращении женщина умоляет тех, кто шлёт ей угрозы, пощадить семью, а сама готова к любой расправе над собой.

Она пожаловалась также, что из-за страха перед скорой расправой, члены семьи не могут выйти за продуктами и вынуждены сидеть на последних остатках макарон.

«Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе...

Убейте, расстреляйте, сделайте со мной, что хотите, только оставьте моих детей. Поверьте мне, что никакая мама, никакая бабушка не могла принести в свою хату, своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, простите меня», – молит Елизавета.

Елизавета умоляет односельчан не палить хату

Сообщается, что часть односельчан после видеообращения смягчилась и готова простить женщину. Однако как поведут себя другие коленковцы, пока не известно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.03.20

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