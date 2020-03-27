Зеленский бросил на польской границе тысячи украинцев

Польша из-за коронавируса ушла на карантин и до минимума сократила число пропускных пунктов с Украиной.

В результате у оставшихся КПП образовались огромные очереди из отчаявшихся украинских гастарбайтеров, которые сутками ночуют в голом поле.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его словам, Киев не только не предпринял никаких заблоговременных мер по вывозу «заробитчан», но и фактически бросил их на произвол судьбы.

«Вот такая ситуация на границах Украины со вчерашнего вечера и по сегодняшний день. Очень много людей стоят, чтобы попасть на Украину», – заявил Зинкевич.

Самое опасное, по мнению парламентария, что люди сбиты в плотные группы и на подавляющем большинстве отсутствуют медицинские маски.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.03.20

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