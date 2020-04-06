Зеленский зря сдал МВФ госпредприятия и землю – кредитов не будет

Принятие закона о свободной продаже земли и разрешение на приватизацию стратегических госпредприятий не приведёт к получению обещанных Международным валютным фондом кредитов для спасения экономики Украины.

Напомним, закон о земле и тотальная приватизация были условием, которое выдвинул МВФ для продолжения кредитования Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о проблеме с получением международных траншей заявил бежавший из Москвы в Киев экс-депутат Госдумы, бывший российский политический деятель, а ныне украинский ивестор Илья Пономарёв.

По его словам, в условиях разразившегося кризиса и тотального дефицита ликвидности МВФ предпочтёт кредитовать другие, более покладистые и менее коррумпированные страны.

«Правительство Украины рассчитывает на то, что оно получит от МВФ 8 миллиардов, но у меня есть на это большие сомнения. То есть мы, скорее всего, получим обещание 8 миллиардов, но вряд ли мы получим деньги. Потому что сейчас в МВФ колоссальная очередь из ста государств мира, которые хотят того же самого. Денежный ресурс МВФ не бесконечен, Украина далеко не идеально себя ведёт и достаточно тяжёлый переговорщик, там есть более покладистые претенденты на эти деньги», – отметил Пономарёв и добавил, что с новыми непопулярными законами вместе с отсутствием обещанных кредитов Украине придётся вдвойне тяжелее.

«Я боюсь, что то, что мы увидим сейчас, только загонит ситуацию в более тяжёлое положение, увеличит и долговую нагрузку на Украину, и промышленность будет чувствовать себя ещё хуже, чем она себя чувствовала последний год, когда укреплялась гривна», – приводит «ПолитНавигатор» слова политического перебежчика.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.20

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