В Киеве уверенно заявляют, что Зеленский – последний президент Украины

Украинская президентская система власти полностью деградировала и исчерпала себя. Шоумен Владимир Зеленский объявился как нельзя кстати, так как его бездарное и некомпетентное правление окончательно добьёт архаичное и несовершенное государственно-политическое устройство «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв.

По его словам, окажись на месте Зеленского более влиятельный политик и опытный аппаратчик, то прогнившая украинская система власти могла бы продержаться ещё «пять-десять» лет.

«Зеленский – последний президент с теми полномочиями, которые были в украинской конституции с 1996 года. Она менялась, переписывалась, но фигура президента всё равно оставалась незыблемой – это верховный политик Украины. Он – кадры, он Кабмин, и так далее.

Зеленский показал, что он не может это делать, более того, это деструктивно. Если бы там оказался умный человек, он мог бы эту систему продержать ещё пять-десять лет, потому что он бы умело использовал эти рычаги, которые там есть.

А поскольку Зеленский не политик, неумелый, он никогда ничем не управлял, кроме как коллективом «95 квартала», некомпетентный, с точки зрения этого управления в постсоветском стиле, – это говорит о том, что такой пост президента нам не нужен.

Нам нужна нормальная парламентско-партийная республика, где будут формироваться коалиции, и премьер-министр как лидер этой коалиции, у него будут сосредоточены все эти полномочия», – заявил политолог.

Эксперт считает, что система, которая прижилась и работает в России и Белоруссии, совершенно не подходит Украине, поэтому появление её «разрушителя» Зеленского можно только приветствовать.

«Фактически такого человека мы и ждали. Уже понятно, что этот президент как верховный политик, эта постсоветская модель – российская, белорусская, на Украине не работает. Но как только кто-то зажимает… приходит, например, «сильный хозяйственник» Янукович – убежал. Приходит «сильный политик и бизнесмен» Порошенко – ещё эта система начинает доживать, ей дают искусственную вентиляцию лёгких, этот президент её реанимирует.

Приходит человек, который не знает, что такое «управлять по-советски», так у него и получается, что Гончарук – премьер-министр раз, Шмыгаль – два, Богдан – глава офиса раз, Ермак – глава офиса два, министров нет. Это говорит, что всё, система не работает», – приводит «ПолитНавигатор» слова Карасёва.

Симферополь, Валентин Карамазов

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