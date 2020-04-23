Политические судороги довели Зеленского до назначения Саакашвили – эксперт

Теряющий рейтинги Владимир Зеленский судорожно ищет, как защититься от своих главных политических конкурентов – Петра Порошенко и Арсена Авакова.

Назначение вице-премьером по реформам «скандального тяжеловеса» Михаила Саакашвили поможет украинскому президенту на время избавиться от влиятельных противников и одновременно поискать хоть какую-то опору во власти.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший помощник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв.

«Зеленский судорожно ищет опору во власти. У него нет нормальной опоры. «Слуга народа» (президенская партия) сыпется, постоянно нет большинства (в Верховной раде). Во-вторых, усиливается Аваков.

Третье – активизировался Порошенко. Правительство слабое. Надо укреплять Кабмин какими-то людьми, выставлять их на фронтменство.

Он рассчитывает на то, что за этим фронтменством, за этой демонстрационностью, можно президенту, у которого (пока) есть рейтинг, заниматься своими делами, прикрывая рейтинг. Так можно прикрыться Саакашвили. Против Авакова, например. Или против Порошенко. «Соросят» (политиков, спонсируемых зарубежными НКО) взять под контроль», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил получение от президента Украины Владимира Зеленского предложения занять пост вице-премьера по реформам.

Скандальный грузинский политик пообещал правительству и президенту Украины всемерную поддержку «в борьбе с коррупционерами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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