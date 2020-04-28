Зеленский не может назначить Саакашвили вице-премьером – украинские СМИ

Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Кандидатуру Саакашвили продвигал президент Зеленский.

Причина отзыва в том, что против назначения взбунтовалась президентская парламентская фракция «Слуга народа». Отказался голосовать даже спикер Верховной рады, «правая рука» Зеленского в парламенте, Дмитрий Разумков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о полном провале провести Саакашвили на высокий пост сообщили украинские СМИ.

Между тем Зеленский спешно ищет для Саакашвили другое место в государственной власти.

«В настоящее время рассматривается вариант выдвижения Саакашвили на выборах мэра в Одессе как кандидата «Слуги народа» с максимальной поддержкой власти – и политической, и финансовой», – сообщает украинское издание «Цензор.НЕТ».

Напомним, возможное назначение скандального политика, против которогов возбуждено уголовное дело на родине, вызвало возмущение в Грузии.

Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе был отозван из Украины в знак протеста. Тбилиси даже был готов объявить дипломатическую войну Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.04.20

В Севастополе увеличилось число зараженных COVID-19. / В Крыму школьникам выдали сухие пайки с некачественными продуктами. / «Он же еврей!» – израильский эксперт поражён «политической подлостью» Зеленского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»