Наша общественность оскорблена: Грузия заявила о дефиците доверия к Украине

Назначение заочно осуждённого в Грузии Михаила Саакашвили на любую государственную должность на Украине неприемлемо.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на своём сайте.

По её словам, «многовековая дружба» между Киевом и Тбилиси не должна приноситься в жертву узким и сиюминутным внутриполитическим целям на Украине.

«Невозможно представить, что получит Грузия или Украина от того, что разойдутся пути и ослабнет единство... Не могу представить, как один человек может быть настолько важным, чтобы Украине стоило из-за него положить на весы наши долгие межгосударственные отношения, игнорировать наши институты и оскорбить нашу общественность.

Сожалею, что сегодня мы нарушаем необходимую даже в отношении коронавируса солидарность, которая сегодня, практически, объединяет весь мир. Сожалею, в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными, чем узкие политические амбиции и расчёты», – цитирует Зурабишвили РИА Новости.

Отметим, что Зеленский не оставляет попыток продвинуть Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

Сегодня в команде украинского президента опровергли сообщения СМИ об отзыве представления в парламент кандидатуры Саакашвили. Там подчеркнули, что документ в Верховную раду ещё не направлялся. Президент Зеленский ждёт, когда его фракция придёт к консенсусу по назначению Саакашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

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