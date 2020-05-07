Зеленский пристроил Саакашвили в исполком по реформам

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ о назначении опубликован на президенстком сайте.
«Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», – заявил Зеленский.
Напомним, ранее Грузия выразила решительный протест на попытку Зеленского назначить Саакашвили вице-премьером по реформам.
Однако украинскому президенту не удалось «протолкнуть» скандального политика в правительство. Против назначения выступила даже президентская партия «Слуга народа».
По оценке некоторых российских экспертов, приход Саакашвили во власть на Украине ухудшит и без того плохие отношения Киева с Москвой.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 08.05.20
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