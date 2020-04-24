Половина фракции Зеленского в Раде взбунтовалась против назначения Саакашвили

У президента Владимира Зеленского возникли сложности с утверждением кандидатуры Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Половина депутатов его фракции «Слуга народа» в Верховной Раде категорически отказываются соглашаться с таким назначением.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День»,об этом стало известно после закрытого совещания фракции, где осбуждалась кандидатура Саакашвили.

«Практически два часа наша фракция «Слуга народа» общалась с Михаилом Саакашвили, у нас была горячая дискуссия», – рассказала депутат от партии «Слуга народа» Елена Мошенец.

По её словам, сама она, вместе с частью соратников, готова поддержать кандидатуру Саакашвили.

«Приблизительно 50 на 50. 50% нашей фракции поддерживает его, потому что у многих был определенный опыт сотрудничества с ним», – заявила Мошенец и добавила, что многое также будет зависеть от настроения других фракций в парламенте.

«В зависимости от того, получит ли он голоса в зале, этот вопрос будет вынесен или нет на общее голосование», – добавила депутат.

Напомним, ранее бывший помощник президента Виктора Ющенко, известный на Украине политолог Вадим Карасёв, комментируя назначение Саакашвили, заявил, что теряющий рейтинги Владимир Зеленский судорожно ищет, как защититься от своих главных политических конкурентов – Петра Порошенко и Арсена Авакова.

Назначение вице-премьером по реформам «скандального тяжеловеса» Михаила Саакашвили поможет украинскому президенту на время избавиться от влиятельных противников и одновременно поискать хоть какую-то опору во власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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