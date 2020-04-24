Грузия отзывает посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Посол Грузии Теймураз Шарашенидзе отозван из Украины в знак протеста против возможного назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера в правительство «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на свои источники в грузинском МИД.

Отмечается, что глава МИД Грузии Давид Залкалиани «был очень расстроен» решением президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили, на которого, как известно, заведено уголовное дело на родине.

По данным украинской прессы, Тбилиси даже готов объявить дипломатическую войну Киеву.

Между тем, у президента Владимира Зеленского возникли сложности с утверждением кандидатуры Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам. Половина депутатов его фракции «Слуга народа» в Верховной Раде категорически отказываются соглашаться с таким назначением.

Симферополь, Валентин Карамазов

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