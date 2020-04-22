Саакашвили подтвердил поступившее от Зеленского предложение занять пост вице-премьера

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил получение от президента Украины Владимира Зеленского предложения занять пост вице-премьера по реформам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Саакашвили сообщил на своей странице в Фейсбуке.

«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве», – заявил Саакашвили.

Выяснилось, что экс-президент Грузии уже принялся за работу.

«Я представлю в Верховной раде свою программу неотложных изменений и моего участия в работе правительства Шмыгаля с конкретными наработками, которые образовались у меня как вне пределов Украины, так и в период моей работы в Украине, основываясь как на положительном, так и на негативном опыте.

Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодится народу Украины, сделав что-то полезное для людей», – заверил Саакашвили.

Напомним, на посту губернатора Одесской области Михаил Саакашвили отметился целым рядом скандальных мероприятий и заявлений. В итоге, не добившись никаких успехов, был отправлен в отставку тогдашним президентом Петром Порошенко.

Недавно Саакашвили предрёк Украине «катастрофическую депрессию» и миллионы безработных.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.04.20

ЕС принуждает Киев к сотрудничеству с МВФ, обещая безвозмездные €1,2 млрд на борьбу с коронавирусом. / В Крыму нашли исчезнувшего замруководителя департамента культуры правительства Москвы. / Украина продлила карантинные меры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»