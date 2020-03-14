Саакашвили предрёк Украине «катастрофическую депрессию» и миллионы безработных

Правительство Украины должно в срочном порядке предупредить всех граждан страны о грядущем масштабном социально-экономическом кризисе.

Пандемия коронавируса приведёт к первоначальному падению экономики на 10%, а затем – к полугодичной катастрофической депрессии. Ситуацию усугубят сотни тысяч возвращающихся гастарбайтеров, потерявших работу в Европе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«В Украине грядет рецессия под 10%, под 10% сокращение экономики в ближайшие два-три месяца. Даже если вирус будет изолирован в следующие два-три месяца, потом от трех до шести месяцев – это катастрофическая депрессия для украинской экономики.

Тут не просто мы должны говорить: «А что нам МВФ скажет?», «Деньги дадут» – там и так длинная очередь желающих деньги взять. Сейчас четко правительство должно сидеть и говорить: «У нас будет жестокий экономический кризис».

Это означает, что миллионы людей могут остаться без работы, это означает, что мы получим дополнительно из Европы украинцев, которые остались без работы.

Мы готовы для этого? Налоговая система готовится к этому? Система социальных льгот готовится для этого? Гуманитарная сторона этого готовится? Потому что это будет гуманитарная проблема», – приводит «ПолитНавигатор» слова Саакашвили.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.03.20

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