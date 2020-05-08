Зеленский заявил, что украино-грузинские отношения переживут нынешнюю власть в Тбилиси

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на отзыв грузинского посла из Киева заявил, что «какое-либо руководство любой страны» не в праве диктовать Украине, как выстраивать свои длительные отношения с народом Грузии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так украинский президент отреагировал на протест Тбилиси в связи с назначением Михаила Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ на Украине.

«Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать нашего посла в Украину, потому что отношения между нашими странами, они более длительные, чем какое-либо руководство любой страны.

Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. После консультаций все стороны поймут, что кадровая политика каждого государства касается только этого государства и граждан, которые в нем живут. Чтобы никого не обижать, я думаю, это наша политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины … а я являюсь президентом Украины, который назначил его», – заявил Зеленский.

«Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе», – заявил сегодня глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что назначение заочно осуждённого в Грузии Михаила Саакашвили на любую государственную должность на Украине неприемлемо.

По её словам, «многовековая дружба» между Киевом и Тбилиси не должна приноситься в жертву узким и сиюминутным внутриполитическим целям на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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