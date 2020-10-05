В Тбилиси заявили, что украинцу Саакашвили не место в Грузии

Экс-губернатор Одесской области, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили не может считаться подданным Грузии, пока не сдаст украинский паспорт и не обратится с официальным прошением о гражданстве к грузинским властям.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили, реагируя на заявление Саакашвили о намерении добиться через суд возвращения себе гражданства.

Напомним, Саакашвили был лишён грузинского гражданства после того, как стало известно о получении им украинского паспорта. Кроме того, на родине против экс-президента Грузии заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий.

«На какую родину он возвращается, разве это его родина? Он и Украину называет своей родиной. Поэтому пока стоит определиться, а затем подавать заявление. Пусть попросит, после чего увидит. Я не отвечаю на гипотетические вопросы. Он не подавал заявление и, кажется, не собирается. Думаю, он больше спекулирует, но это его личное решение. Каким будет итог, посмотрим», – приводит слова Зурабишвили РИА Новости.

В свою очередь, министр юстиции Грузии Тея Цулукиани предупредила, что Михаил Саакашвили будет задержан сразу же, как только попытается пересечь границу страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.10.20

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