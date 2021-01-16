Фактор Саакашвили: Украина не будет переименовывать Грузию

Обострившиеся отношения между Киевом и Тбилиси привели к тому, что Украина отказалась следовать примеру Литвы и переименовывать Грузию в «Сакартвело».

Как предаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что такой вопрос не рассматривается сообщает со ссылкой на МИД Украины BBC News.

В ведомстве сослались на то, что из Грузии не поступала подобная просьба. Однако известно, что ещё при Порошенко Тбилиси просил Киев ввести в документы название «Сакартвело».

«Вопрос изменения названия Грузии сейчас не стоит на повестке дня отношений Украины и Грузии. Грузинская сторона не обращалась в МИД Украины с просьбой начать использование в официальных документах названия Сакартвело», – заявили в МИД Украины.

Ранее Государственная комиссия по литовскому языку предписала исключить из документов страны название Gruzijа и заменить его на Sakartvelas.

Напомним, назначение Зеленским Михаила Саакашвили на пост главного реформатора Украины вызвала резкий протест в Грузии, где против экс-президента заведён ряд уголовных дел.

Симферополь, Валентин Карамазов

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