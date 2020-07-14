«Государство огребает» – глава МИД Украины надеется на устранение Саакашвили

Провокационные заявления главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили вызывают гнев официального Тбилиси. Этот «раздражитель» в двусторонних украино-грузинских отношениях должен быть «устранён».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр ностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Напомним, Саакашвили называет руководство Грузии жуликами и коррупционарами, незаконно пришедшими к власти.

«Каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чём дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, огребает», – приводит слова Кулебы РИА Новости.

Глава МИД Украины добавил, что заявления Михаила Саакашвили по Грузии не отражают позицию официального Киева, и выразил надежду на стабилизацию двусторонних отношений.

Отметим, что назначение Саакашвили на пост главы Нацсовета по реформам состоялось при активном участии президента Украины Владимира Зеленского. Грузия неоднократно выражала протесты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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