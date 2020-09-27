Саакашвили назвал «идиотскими» европейские директивы для Украины

Слепой перенос европейских директив и норм на специфическую украинскую почву выливается в полное беззаконие и коррупцию в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-губернатор Одесской области, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

«Идиотские директивы Евросоюза… чтобы открыть ресторан в Дюссельдорфе, приходят каждую неделю проверяют, каждый раз придумывают что-то новое, чтобы тебя замучить. Но немцы хотя бы взяток не берут. Как только немцы выписывают нам через директивы ЕС такую же систему проверки ресторанов – на Украине это выливается в полное беззаконие и коррупцию. То есть, слепо следовать директивам Евросоюза – неправильно», – приводит слова Саакашвили «Украина.Ру».

Ранее Саакашвили заявил, что Украина погрузилась в жесточайший кризис и стоит на грани масштабной экономической катастрофы.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.09.20

Украинский футболист «Динамо» Брест сравнил майданы в Киеве и Минске. / Водоснабжением Крыма будет заниматься вице-премьер РФ Хуснуллин. / На Украине раскольники с националистами захватили только что воссозданный храм Александра Невского. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»