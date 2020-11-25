«Такого не было с 90-х годов» – Саакашвили заявил о неизбежности экономической катастрофы на Украине

С начала следующего года на Украине возникнут проблемы с социальными выплатами и пенсиями из-за масштабного бюджетного кризиса, а вслед за этим наступит катастрофа в экономике в целом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире украинского телевидения заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили.

«Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе. На Украине надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», – приводит слова Саакашвили ТАСС.

По его мнению, очередной кредит от МВФ, если придёт прямо сейчас, облегчит положение Украины на время, но кардинально ситуацию всё равно не изменит.

«Но это еще на несколько месяцев хватит, а так – будут большие проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат. Такого на Украине не было с 1990-х годов... Или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу», – отметил Саакашвили и добавил, что правительство страны «практически не функционирует».

Симферополь, Валентин Карамазов

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