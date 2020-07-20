Саакашвили предупредил о реванше Порошенко и распаде Украины

Власти отдельных регионов Украины готовятся к «отколу» от «Незалежной». Вместе с тем, «партия войны» Петра Порошенко готовится к силовому реваншу в Киеве.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-губернатор Одесской области, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили.

«Ситуация какая – отдали местным феодалам весь бюджет, они с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. В Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета...

Кроме того, готовится большой реванш тех сил, которых «Слуга народа» (президентская партия) подвинула из центральной власти в прошлом году», – заявил Саакашвили, намекая на режим Порошенко.

«Часть из них (власти на местах) готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве», – предупреждает Михаил Саакашвили.

Напомним, ранее ряд украинских экспертов заявил, что окружение Порошенко готовит новый Майдан в украинской столице с целью захвата власти в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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