Украина на грани голода и распада – Саакашвили

Украина погрузилась в жесточайший кризис и стоит на грани масштабной экономической катастрофы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона» заявил бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, приближающаяся социально-экономическая катастрофа неизбежно приведёт Украину к голоду и, в конечном счёте, – к распаду.

«Мы перед масштабной экономической катастрофой, которая может только быть. И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально – значительному числу украинских семей просто голод», – заявил Саакашвили.

Напомним, в начале мая украинский социолог и политолог Андрей Золотарёв заявил, что через два месяца произойдёт публичный конфликт между Владимиром Зеленским и Михаилом Саакашвили, которого украинский президент сам же и назначил главой исполкома по реформам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.06.20

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