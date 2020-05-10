Публичный конфликт между Саакашвили и Зеленским прогнозируют уже через 2 месяца

Скандальный политик Михаил Саакашвили не удовлетворится церемониальными полномочиями главы Исполнительного комитета реформ, куда его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Экс-президент Грузии очень скоро пойдёт на открытый конфликт с Зеленским, как это уже было при Петре Порошенко, который назначал Саакашвили губернатором Одесской области.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский социолог и политолог Андрей Золотарёв.

«Должность громкая, но не предполагает реальной власти. Без этого Саакашвили превращается в такой перманентный информационный повод. У него будет много времени ходить по телевизионным эфирам, делать громкие заявления.

Саакашвили может выступить возмутителем спокойствия – ломать нарождающийся «схематоз». Как раз такие возможности ему дают. Другой вопрос – долго ли он удовлетворится такой ролью с громким названием, но отсутствием властных полномочий.

Поэтому 2-3 месяца – и он либо захочет большего, либо будет конфликт», – приводит слова Золотарёва «Политнавигатор».

Выводы политолога подтверждает спикер грузинского парламента Арчил Талаквадзе, который резко раскритиковал назначение Саакашвили.

«Украинское общество увидит, кого назначили в реальности в лице Саакашвили», – отметил Талаквадзе.

По его словам, непродуманное кадровое решение Зеленского «бросает тень на политическое сотрудничество между нашими странами».

«Этот гражданин (Саакашвили) ежедневно вмешивается во внутреннюю политику Грузии, планирует дестабилизацию и занят деструкцией», – негодует спикер парламента Грузии.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.05.20

С цветами и песнями: украинцы отметили 9 мая массовым паломничеством к памятникам. / «Наказать всех!» Крымские медики жалуются на копеечные доплаты за работу с коронавирусом. / В Крыму образовались три новых очага COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»