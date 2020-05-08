Грузия отозвала из Киева посла после назначения Саакашвили.

Как уже сообщал «Новый День», президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность главы исполкома Национального совета реформ. «Назначение стратегическим партнером человека, осужденного и разыскиваемого судебной системой Грузии, вызывает вопросы, из-за чего было принято решение об отзыве в Тбилиси для консультаций чрезвычайного и полномоченного посла Грузии на Украине господина Теймураза Шарашенидзе», – заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

При этом отмечается, что Грузия пока не собирается разрывать дипломатические отношения с Украиной.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 08.05.20

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