Отца главы МИД Украины вызвали в МИД Армении

Посол Украины в Армении Иван Кулеба (отец главы МИД Украины Дмитрия Кулебы – прим. «НД») вызван в МИД страны, где ему представили точку зрения официального Еревана на обострение приграничного армяно-азербайджанского конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом размещено на сайте МИД Армении.

Ранее Иван Кулеба заявил, что конфликт между Ереваном и Баку должен решаться «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах».

«Заместитель министра иностранных дел Шаварш Кочарян представил послу оценку МИД Республики Армения в связи с заявлением МИД Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе», – говорится в заявлении.

«Кочарян проинформировал украинского посла о нарушениях режима прекращения огня, обстрелах гражданской инфраструктуры и постоянных нападениях на гражданских лиц со стороны азербайджанских вооруженных сил в северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, а также о ситуации, сложившейся в результате результате агрессивных действий Азербайджана», – заявили в МИД Армении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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