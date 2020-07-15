Украинское посольство в Ереване облили борщом

Члены молодёжной армянской национальной организации «Дащнакцутюн» вылили борщ на стену здания посольства Украины в Ереване.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом они выразили протест в связи с заявлением посла Украины в Армении Ивана Кулебы относительно боевых столкновений на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, украинский посол заявил, что конфликт между Ереваном и Баку должен решаться «на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в её международно признанных границах».

Позже Иван кулеба был вызван в МИД Армении, где ему была представлена точка зрения официального Еревана на обострение приграничного армяно-азербайджанского конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.20

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