Бои в Карабахе: Азербайджан обещает нанести адекватный ответ на любые провокационные действия Армении

На линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта снова начались бои. 12 июля Минобороны Азербайджана сообщило, что подразделения ВС Армении нарушили режим прекращения огня на участке Товузского района государственной границы. Азербайджанская сторона отметила, что армянские военные устроили артиллерийский обстрел их позиций.

«Ответным огнем противник был отброшен назад», – сообщило ведомство. При отражении армянской провокации погибли трое азербайджанских военнослужащих, еще четверо получили ранения. Армянская сторона при этом объявила о том, что это якобы азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня – причем успела обвинить Азербайджан в попытке захватить собственный пост на обычном «УАЗике» средь бела дня.

Ответ Азербайджана на происходящее был молниеносным и мощным: наутро министерство обороны страны опубликовало видео удара и уничтожения армянского поста. Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев созвал заседание Совета безопасности страны.

Большая часть заседания прошла в закрытом для прессы формате. В своей речи, открывая заседание Совбеза, глава азербайджанского государства подчеркнул, что Армения уже не в первый раз устраивает подобные провокации именно на государственной границе. Алиев отметил случаи за последние месяцы: «В результате этих военных провокаций погибли наши военнослужащие, а также гражданские лица. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие».

Азербайджанский лидер подчеркнул, что убитые военнослужащие были отомщены, а армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю. Всю полноту ответственности за происходящее президент Азербайджана возложил на армянское руководство, обвинив власти Армении в двуличии. «С одной стороны, оно обращается к международной общественности и просит помощи для укрепления режима прекращения огня на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана, с другой – совершая военные провокации, стремится напасть на территорию Азербайджана, захватить наши позиции, подвергает обстрелу гражданское население, наши села», – заявил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку направил соответствующие обращения в международные организации. Более того, Алиев заявил, что на территорию, где все произошло, будут приглашены военные представители зарубежных стран. «Чтобы они увидели, кто совершил эту военную провокацию. Увидели, что произошло в результате этой военной провокации и кто несет ответственность за обострение ситуации», – подчеркнул Алиев, отметив, что зарубежные представители будут приглашены так скоро, как позволит оперативная обстановка.

Президент Азербайджана также остановился на мотивах, толкнувших, по его словам, армянские власти на нарушение режима прекращения огня. По словам азербайджанского лидера, причина – господствующий в настоящее время в Армении хаос и приближение ситуации к кризисной отметке. «Все уже понимают, что обещанное «процветание» – это грезы, ложь. Конечно, сообщение официальных органов Армении в связи со вчерашним инцидентом – очередной признак лжи. В этом сообщении они пытаются свалить ответственность на Азербайджан, в то время как для этого нет никаких оснований, и, еще раз хочу сказать, – все независимые эксперты могут подтвердить это, – без всяких на то оснований по нашему военному посту был нанесен артиллерийский удар», – сказал Алиев.

При этом он отметил, что и впредь противник будет получать адекватный ответ на все подобные провокационные действия, и пообещал использовать все имеющиеся возможности. Если с территории Армении осуществляется обстрел азербайджанских позиций, азербайджанских сел, то мы, естественно, будем давать и даем адекватный ответ, заявил азербайджанский лидер.

Баку, Светлана Антонова

Баку. Другие новости 13.07.20

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