На азербайджано-армянской границе возобновились бои

Минобороны Азербайджана сообщило о возобновлении боев на товузском направлении азербайджано-армянской границы. «Начиная с утра 16 июля подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций азербайджанской армии на участке азербайджано-армянской границы в Товузском районе», – говорится в сообщении.

Азербайджанские военные заявляют, что села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов. В результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал. «В настоящее время на этом направлении идет бой. Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии», – заявили в Минобороны.

В военном ведомстве Армении в свою очередь сообщили, что азербайджанские подразделения совершили попытку диверсии, а затем по армянским селам Айгепар и Мовсес был нанесен артиллерийский удар. «Примерно в 03:40 (02:40 мск) армянские ВС предотвратили попытку диверсионного прорыва. После боев противник, понеся потери, был отброшен. Затем в 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать сёла Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается», – рассказала пресс-секретарь Минобороны республики Шушан Степанян в Facebook.

Она также опубликовала кадры артиллерийского удара по одному из сёл. На них видны клубы дыма, поднимающиеся в населенном пункте.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 16.07.20

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