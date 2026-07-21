В Армении фермеры перекрыли дорогу из-за проблем со сбытом урожая

В Армении фермеры устроили акцию протеста из-за невозможности сбыть урожай. Об этом сообщают местные СМИ.

Жители Араратской области перекрыли автотрассу Ереван – Ерасх. Один из сельхозпроизводителей пожаловался, что у него на полях находятся 60 тонн помидоров, но предприятия отказываются их покупать.

По словам протестующих, министр экономики Геворг Папоян обещал решить проблему с помидорами и огурцами, но ситуация не изменилась к лучшему.

Отмечается, что акция протеста не продлилась долго, после разговора с местными властями фермеры согласились освободить трассу для проезда.

Напомним, что в связи с введенными ограничениями в Россию с июня перестали поставлять овощи, фрукты, ягоды, рыбную продукцию из Армении. Под запрет также попал алкоголь и минеральная вода, цветы.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что выдаст компенсации фермерам за урожай, который они не смогут экспортировать в Россию. По его словам, правительство уже ищет новые рынки сбыта в Европе.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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