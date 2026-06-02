российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Премьер Армении пообещал компенсацию фермерам за непоставленный в Россию урожай

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что выдаст компенсации фермерам за урожай, который они не смогут экспортировать в Россию. Об этом глава армянского кабмина заявил на встрече с избирателями перед парламентскими выборами 7 июня.

«Сегодня мы находимся на стадии стратегического выбора. Мы решаем вопрос нашего государства, республики и обретения государства нового качества. И я говорю: испортится перец – я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт», – заявил Пашинян.

Премьер уточнил, что в случае несправедливых препятствий для экспорта для поддержки фермеров будут реализованы программы субсидирования. При этом Пашинян признал, что у армянских производителей бывают некачественные товары.

По его словам, правительство ищет новые рынки сбыта уже сегодня. «Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей», – заверил Пашинян.

Напомним, Россия с 30 мая ввела запрет на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Кроме того, 21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении из-за выявленных у поставщиков более 100 нарушений.

Со 2 июня российское ведомство остановило сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Также был ограничен ввоз в Россию плодов косточковых культур и свежего винограда из Армении.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Армения

Россия предупредила Армению о последствиях вступления в Евросоюз / Транзит газа из России в Армению остановлен из-за ремонта газопровода в Грузии / В Армении заговорили о запрете вещания российских каналов / В Армении солдат подорвался на мине / Президент Армении подписал закон о вступлении страны в ЕС / СМИ: Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с российскими коллегами / Пашинян рассказал Путину о мирном соглашении Армении и Азербайджана / Парламент Армении одобрил закон о вступлении страны в ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Политика, Россия, Экономика, Армения,