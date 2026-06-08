В Армении озвучили предварительные результаты парламентских выборов

Центризбирком Армении обработал бюллетени со всех 2005 участков и сообщил результаты после подсчета 100% голосов. В течение текущей недели будут обнародованы окончательные данные голосования.

За партию премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» проголосовали 49,81% избирателей. Таким образом, партия не смогла набрать 50% голосов, необходимых для единоличного формирования правительства, хотя и выиграла парламентские выборы в Армении.

Оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов. У партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна – 23,29%. На третьем месте блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 9,94%. За партию Гагика Царукяна «Процветающая Армения» проголосовали 4%. Остальные участники гонки не смогли пройти порог.

Пашинян записал видео, в котором заявил, что Армения продолжит сближаться с Западом, но не прекратит участие в ЕАЭС.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube