В Армении стартовали парламентские выборы

В Армении началась очередные парламентские выборы. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени (7:00 мск) и продлится до 20:00. На территории республики открылись все 2 005 избирательных участков. Зарубежные избирательные участки законодательством страны не предусмотрены. Право голоса имеют порядка 2,48 млн граждан.

В выборах участвуют 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна, который руководит страной с 2018 года.

Выборы проходят по пропорциональной избирательной системе, порог явки отсутствует. Проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков, в которые входят до трех партий – 8%, для коалиций, включающих в себя четыре и более партий, – 10%.

Предварительные результаты ЦИК Армении объявит уже в понедельник. Окончательные итоги будут подведены не позднее чем через неделю.

Согласно прогнозам западных социологов, политическая сила действующего премьер-министра может набрать менее 37% голосов, а оппозиция в целом – порядка 49%, передает РИА «Новости». Так, за «Сильную Армению» российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна могут проголосовать 26% избирателей, «Армению» Роберта Кочаряна могут поддержать 12% проголосовавших, «Процветающую Армению» – 6%, «Крылья единства» – 5%. Остальные политические силы, согласно прогнозам, не преодолеют четырехпроцентный барьер.

По результатам выборов будет определен новый премьер-министр республики.

Перед выборами власти Армении заявляли о планах сближения с Евросоюзом. В то же время в Ереване отмечали, что продолжат работать в ЕАЭС, пока это возможно, «пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным». В частности, на это указывал Пашинян.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств 4 июня заявлял, что у Москвы только одна просьба к Армении – провести референдум по вопросу вступления в ЕС «как можно быстрее». «У нас никаких претензий. Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти, вот и все», – подчеркнул он.

Ереван, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube