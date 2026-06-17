В аварии с экскурсионным автобусом в Армении пострадали более 30 человек

В Армении экскурсионный автобус попал в аварию. В результате пострадали 36 человек, в том числе 30 детей.

ДТП произошло на дороге Аштарак-Сасуник в 30 км от Еревана. Как сообщили в министерстве здравоохранения Армении, 36 человек получили легкие травмы.

Пострадавших доставили в медицинский центр, где осмотрели и оказали необходимую помощь. Трех детей транспортируют в Ереван для дополнительного обследования. В минздраве подчеркнули, что угрозы для жизни пострадавших нет.

Правоохранители проводят расследование, причины аварии устанавливаются.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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