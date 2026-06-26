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Россия приостановила поставки всей рыбы из Армении

Россельхознадзор запретил импорт продукции двух рыбопромышленных предприятий Армении. Таким образом, под ограничения попали поставки всей рыбы из республики.

Служба с 21 по 27 мая провела инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий Армении, а также посетила фермы по содержанию и разведению форели. При этом половина предприятий отказались от проверки.

«По результатам системных нарушений Россельхознадзор просил армянскую сторону временно приостановить сертификацию всей рыбной продукции, за исключением предприятий, которые непосредственно участвовали в инспекции – ООО «МФ Экспорт» и ООО «Инвест плюс», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении предприятий был введен режим усиленного лабораторного контроля. Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции.

Напомним, Россия с 30 мая ввела запрет на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Кроме того, 21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из-за выявленных у поставщиков более 100 нарушений. Также были введены меры в отношении поставок плодов косточковых культур и свежего винограда.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что выдаст компенсации фермерам за урожай, который они не смогут экспортировать в Россию. По его словам, правительство уже ищет новые рынки сбыта в Европе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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Метки / Армения

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