Россельхознадзор остановил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

С 12 июня Россельхознадзор ограничивает ввоз в Россию всей подкарантинной продукции из Армении, а также ограничит транзит через РФ в государства – члены ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Запрет будет действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров», – уточнили в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что такое решение принято в связи с систематическими выявлениями карантинных объектов. В частности, с мая текущего года ограничивался ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции, о чем армянская сторона была информирована, однако карантинные объекты выявляются до сих пор.

В июне было выявлено 3 случая заражения капровым жуком, поступивших из Армении орехов, сушеных персиков и сушеных томатов. Указанное свидетельствует о недостаточном контроле со стороны уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации», – подчеркнул Россельхознадзор.

«Неэффективность деятельности армянской службы по карантину и защите растений ставит под угрозу фитосанитарное благополучие России и ЕАЭС», – констатировали в российском ведомстве.Ранее Россельхознадзор с 3 июня ввел ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении. С 30 мая Россия ввела запрет на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

Кроме того, 21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении из-за выявленных у поставщиков более 100 нарушений. Со 2 июня российское ведомство остановило сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Также был ограничен ввоз в Россию плодов косточковых культур и свежего винограда из Армении.

Решения были приняты на фоне фактического отказа официального Еревана от сотрудничества с Россией и планов армянского руководства по вступлению страны в Европейский союз.

Москва, Анастасия Смирнова

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