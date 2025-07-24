Транзит газа из России в Армению остановлен из-за ремонта газопровода в Грузии

Поставки российского газа в Армению временно приостановлены из-за ремонтных работ на территории Грузии. Об этом сообщает «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ – Закавказье на территории Грузии, с 7:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ремонта подача топлива потребителям будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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