российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 июля 2025, 13:42 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Транзит газа из России в Армению остановлен из-за ремонта газопровода в Грузии

Поставки российского газа в Армению временно приостановлены из-за ремонтных работ на территории Грузии. Об этом сообщает «Газпром Армения».

«В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ – Закавказье на территории Грузии, с 7:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ремонта подача топлива потребителям будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

Ереван, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Нефть и газ

Итальянская и британская компании обвинили Азербайджан в поставках грязной нефти / Мировые цены на нефть превысили $70 за баррель / Саудовская Аравия анонсировала повышение цен на нефть для Азии и Европы / Конфликт Ирана и Израиля возродил интерес Китая к «Силе Сибири-2» / Мировые цены на нефть резко упали / «Я слежу…» Трамп призвал сохранять мировые цены на нефть на низком уровне / В Европе резко подорожал газ / Мировые цены на нефть превысили уровень в $79 за баррель

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Экономика, Армения, Грузия, Нефть и газ,