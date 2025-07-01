В Армении заговорили о запрете вещания российских каналов

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о необходимости рассмотреть вопрос о прекращении вещания в стране российских телеканалов.

«Мы должны очень серьезно рассмотреть вопрос прекращения вещания российских телеканалов на территории Республики Армения», – цитирует его высказывание РИА «Новости».

В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач с Владимиром Соловьевым.

В настоящее время в Армении ретранслируются российские Первый канал, РТР-Планета, «Культура», а также межгосударственный телеканал «Мир».

Ереван, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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