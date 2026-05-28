Россия с 30 мая запретит ввоз томатов, огурцов и клубники из Армении

Россия с 30 мая введет запрет на ввоз плодоовощной продукции из Армении, сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», – заявили в надзорном ведомстве.

Кроме того, указали в Россельхознадзоре, компетентным ведомством Армении «не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям».

Отмечается, что ограничения будут действовать «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции».

В ведомстве добавили, с начала 2026 года зафиксирован 181 случай обнаружения карантинных для государств – членов ЕАЭС объектов при ввозе армянской плодоовощной продукции в Россию. Карантинные объекты также были обнаружены в ходе инспекции тепличных комплексов Армении, которая проводилась с 21 мая по 27 мая 2026 года, отметили в Россельхознадзоре.

Ранее Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию из Армении и приостановил ее продажу в России. Речь идет о коньяке и вине трех армянских компаний – «Веди-Алко», «Абовянский коньячный завод» и «Винно-коньячный дом «Шахназарян». Надзорное ведомство также запретило оборот всех партий минеральной и негазированной воды «Джермук».

21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении из-за выявленных у поставщиков более 100 нарушений. Главы ведомства Сергей Данкверт заявлял, что возникают проблемы также с овощами и фруктами. «Вопрос в том, что у нас проблемные не только цветы. У нас и с овощами, и с фруктами [возникают проблемы]», – сказал он в эфире телеканала «Вести» 22 мая. По его словам, сейчас российская сторона добивается от армянских поставщиков гарантий соблюдения требований. «Вы гарантировали за предприятие – пожалуйста, обеспечьте, когда выдаете документы, проверку и безопасность продукции», – пояснил Данкверт.

Накануне Москва предупредила Армению о последствиях вступления в Евросоюз. Посольство России в Ереване передало армянской стороне письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева, в котором тот предупредил о возможной приостановке или денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках газа, топлива и необработанных природных алмазов в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян со своей стороны заявил, что не боится роста цен на газ в случае решения России разорвать соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. «Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», – сказал Пашинян, чьи слова приводит агентство «Sputnik Армения». Он считает, что Армения постепенно превращается в «перекресток мира» – страну «не тысяч и миллионов, а миллиардов и триллионов».

Москва, Наталья Петрова

