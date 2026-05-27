Россия предупредила Армению о последствиях вступления в Евросоюз

Россия при продолжении вступления Армении в ЕС может приостановить соглашение по газу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«27 мая 2026 года посольство Российской Федерации в Республике Армения официально передало армянской стороне письмо министра энергетики Российской Федерации Сергея Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения…», – отметила Захарова.

В письме сообщается, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что стоимость российского газа не может вырасти для Армении, так как между двумя странами действует соответствующий договор.

Москва, Зоя Осколкова

