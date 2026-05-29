Лидеры России, Казахстана, Киргизии и Белоруссии приняли заявление по Армении

Лидеры государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приняли заявление о ситуации вокруг Армении на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Там заявление принято четырех руководителей», – сказал Ушаков журналистам. Речь идет о лидерах России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. По словам помощника президента РФ, документ будет опубликован на сайте президента РФ.

Ушаков рассказал, что планы Армении по вступлению в Евросоюз обсуждались на заседании Высшего евразийского экономического совета. «Было деловое обсуждение ситуации, которая складывается, а об этой ситуации все прекрасно знают», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Помощник президента РФ добавил, что у вице-премьера Армении Мгера Григоряна, принимавшего участие в заседании вместо премьера Никола Пашиняна, настрой «положительный, нормальный». «Он нормальный, умный человек, все понимает прекрасно», – охарактеризовал Ушаков армянского политика.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что Армения, двигаясь в сторону Евросоюза, «не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС, она это должна делать за свой счет».

27 мая Пашинян заявил, что народ Армении сам выберет между членством страны в ЕС и ЕАЭС. По его словам, у народа Армении должна быть альтернатива: быть в составе ЕАЭС или ЕС. «Это решат граждане Армении», – заявил он.

1 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении заявил, что пребывание Армении в ЕАЭС несовместимо с членством в Европейском союзе.

Москва, Наталья Петрова

