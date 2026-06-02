Россия вводит ограничения на ввоз семечковых культур и овощей из Армении

Россия вводит новые ограничения на поставки продуктов из Армении. На этот раз под запрет попали семечковые культуры и овощи. Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

«Россельхознадзор с 3 июня 2026 года вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении», – говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения коснулись транзита указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами.

В Россельхознадзоре уточнили, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей.

Напомним, Россия с 30 мая ввела запрет на ввоз плодоовощной продукции из Армении. Под ограничения попали свежие томаты, огурцы, перцы, зеленые культуры и клубника. Кроме того, 21 мая Россельхознадзор ограничил ввоз цветов из Армении из-за выявленных у поставщиков более 100 нарушений. Со 2 июня российское ведомство остановило сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в РФ. Также был ограничен ввоз в Россию плодов косточковых культур и свежего винограда из Армении.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал, что выдаст компенсации фермерам за урожай, который они не смогут экспортировать в Россию. По его словам, правительство уже ищет новые рынки сбыта в Европе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

