Андрей Перла: Армения делает экзистенциальный выбор между Россией и ЕС

В Армении подводят итоги состоявшихся вчера парламентских выборов. Почему этот процесс важен для России, «Новому Дню» рассказал политический обозреватель Андрей Перла.

«Выбор, который сегодня делает Армения, это выбор поистине экзистенциальный. Это выбор между пути совместно с Россией или пути совместно с Европейским Союзом. То есть в качестве врага России. Для России это отнюдь не чужой выбор. Мы не можем себе позволить не обращать внимания на то, что происходит в Армении, потому что Армения, с нашей точки зрения, это ключевой регион Закавказья.

Если Армения становится нашим противником, если она оказывается под влиянием Евросоюза и Турции, то открывается так называемый срединный торговый путь из Центральной Азии через Азербайджан и Армению в Турцию. Это товары, которые не пойдут больше на территорию России. То есть для России это прямые экономические убытки, причем исчисляемые в десятках миллиардов долларов США. Так называемый коридор Трампа, маршрут Трампа через Сюникскую область Армении по планам должен иметь оборот в 50 миллиардов долларов в год. Притом что весь ВВП Армении в номинальных долларах всего 21 миллиард. Вот такова цена вопроса для Армении и России.

Что будет происходить в Армении после этих выборов, мы пока не понимаем. Не очень понятно, каким образом будет формироваться правительство Армении. Пашинян получил, по всем данным, менее 50% голосов. Следовательно, вроде бы, он не может сформировать правительство единолично. Если оппозиция будет достаточно решительна и если она полностью объединится, существует возможность формирования правительства Армении из сторонников Самвела Карапетяна, Роберта Кочаряна и Гагика Царукяна. В этом случае Пашиняна ждут тяжелые времена, а Армения останется в орбите России. Однако единство армянской оппозиции остается под вопросом, а административные возможности Пашиняна пока у него никто не отобрал. Я бы предположил, что Армения входит в ситуацию холодной гражданской войны».

Как уже писал «Новый День», за партию премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» проголосовали 49,81% избирателей. Таким образом, партия не смогла набрать 50% голосов, необходимых для единоличного формирования правительства, хотя и выиграла парламентские выборы в Армении.

Оппозиция в сумме набрала 37,23% голосов. У партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна – 23,29%. На третьем месте блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна – 9,94%. За партию Гагика Царукяна «Процветающая Армения» проголосовали 4%. Остальные участники гонки не смогли пройти порог.

Пашинян записал видео, в котором заявил, что Армения продолжит сближаться с Западом, но не прекратит участие в ЕАЭС.

Ереван, Евгения Вирачева

© 2026, РИА «Новый День»

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