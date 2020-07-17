Баку готов разбомбить АЭС в Армении

В Минобороны Азербайджана допустили, что в качестве ответного будет нанесен ракетный удар по Мецаморской атомной электростанции в Армении. Ранее появились предположения, что Ереван готов ударить по плотине на территории Азербайджана.

«Рельеф местности, на которой расположено Мингечевирское водохранилище, укрепительные работы, проведенные на этом сооружении, а также современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся в распоряжении наших войск ПВО, не дают возможности ударить по этому стратегическому объекту, – заверил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

В то же время Баку пригрозил ракетным ударом с использованием новейших систе по Мецаморской АЭС, что «обернется для Армении огромной трагедией».

Боевые столкновения на азербайджано-армянской границе продолжаются уже четвертый день. Стороны обвиняют друг друга в провокациях и диверсиях, а всякую новую атаку или артиллерийский удар называют ответом на агрессию противника.

Как писал «Новый День», основные события разворачиваются в Товузском и Тавушском районах, которые граничат с Грузией и находятся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха, где сегодня спокойно.

В Баку сообщали о гибели погибли 11 азербайджанских военных, в Ереване – о двух жертвах и пяти раненых со своей стороны, напоминает РИА «Новости».

МИД РФ ранее заявил, что готов посодействовать Баку и Еревану в решении вопросов стабилизации обстановки.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 17.07.20

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