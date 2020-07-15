В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта Армении

Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении точечным ударом очередного военного объекта вооруженных сил Армении в товузском направлении границы. «В ходе боевых действий в направлении Товузского района опорный пункт очередной роты вооруженных сил Армении был уничтожен точным огнем наших подразделений», – сообщил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы.

В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта Армении

Видеокадры удара опубликованы на официальном сайте военного ведомства Азербайджана. Вооруженное столкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается третий день. Бои идут в Товузском и Тавушском районах, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от непризнанного Нагорного Карабаха. В самом Нагорном Карабахе ситуация остается спокойной.

Баку официально сообщает о гибели 11 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели двух офицеров и пяти раненых. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. В российском МИДе заявили о готовности оказать Баку и Еревану содействие для стабилизации обстановки.

Баку, Иван Гридин

Баку. Другие новости 15.07.20

На акциях протеста в центре Минска задержали 200 человек. / Это не ваш Национальный банк: директор МВФ отчитала Зеленского. / Бундестаг – Конгрессу: Германия не Техас. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»