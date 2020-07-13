Военные Азербайджана возобновили обстрел армянских позиций

Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел позиций армянских военных, рассказала в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. «После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжая огонь в направлении армянских позиций», – написала она, отметив, что Армения ответила «соразмерно». В Минобороны допустили, что число потерь со стороны Азербайджана возрастет.

Отметим, что первое за последнее время боестолкновение случилось 12 июля на границе Товузского района Азербайджана с Тавушской областью Армении. Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, в результате чего погибли трое азербайджанских военных.

В Минобороны Армении в свою очередь заявили, что азербайджанские военные при поддержке артиллерии совершили попытку захватить опорный пункт армянских пограничников. В Ереване заявили, что Азербайджан понес потери, а Армения – нет.

В пресс-службе минобороны Азербайджана в ночь на понедельник заявили, что армянские военные ведут обстрел приграничного села, передает РИА «Новости». Степанян в свою очередь рассказала, что обстрелы ведутся с азербайджанской стороны.

Напомним, что противостояние между Арменией и Азербайджаном длится уже много лет. Причина тому – конфликт в Нагорном Карабахе, который в 1991 году провозгласил независимость от Азербайджана, так как его население составляют преимущественно армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в итоге стороны договорились о прекращении огня.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 13.07.20

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