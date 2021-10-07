Официальный Тбилиси попросил Киев не мечтать об экстрадиции Саакашвили на Украину

Вопрос об экстрадиции осуждённого и арестованного в Грузии Михаила Саакашвили на Украину даже не рассматривается.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала Rustavi 2 заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, кроме ранее вынесенного экс-президенту приговора суда, «государственный преступник Саакашвили» успел совершить новые правонарушения.

«Конечно, об экстрадиции речь не идет, бессмысленно вообще это обсуждать, потому что об этом с юридической точки зрения не может быть и речи. Это касается не только законодательства Грузии о пересечении границы, но он также незаконно покинул Украину», – сказал Залкалиани и добавил, что украинской стороне предоставлена вся правовая информация по делу Саакашвили.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал добиваться выдачи Киеву «гражданина Украины Михаила Саакашвили».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.10.21

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